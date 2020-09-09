В Абу-Даби заявили о готовности принять матч-реванш с участием действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом сообщил глава департамента туризма столицы ОАЭ Саид Аль-Саид.

«Мы были бы более чем счастливы провести такой бой у себя. Мы готовы, мы уверены в себе. И я думаю, что Дана Уайт также разделяет это мнение с нами», — цитирует чиновника «РБК».

При этом он отметил, что власти Абу-Даби ранее уже доказывали это проведением турниров UFC, а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне.

Minval.az