УЕФА назвал город, где пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и норвежским «Мольде».

Встреча пройдет 16 сентября в кипрском городе Ларнака на стадионе «АЕК Арена». Матч стартует в 21:00 по бакинскому времени, сообщает «Азериспорт».

Напомним, что согласно жребию, эта встреча должна была пройти в Баку, однако в связи с тем, что Азербайджан не входит в зону Шенгена и Евросоюза, власти Норвегии обязовали «Мольде» по возвращении провести 10 дней в карантине, а в клубе хотят этого избежать.

Minval.az