В Никосии завершился матч 2-го тура группы 1 Дивизиона C Лиги наций между сборными Кипра и Азербайджана по футболу.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Азербайджана со счетом 1:0. Решающий мяч забил Медведев.


Minval.az