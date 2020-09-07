Школьница в Баку не упала с третьего этажа школы, а выбросилась.

Об этом сообщил замдиректора школы №313, где произошел инцидент, Наджаф Байрамов, передает Report.

Он сказал, что девочка училась не в 10 классе, как говорится в соцсетях, а в будущем учебном году продолжит обучение в 9-м классе:

“У нее не было проблем с переходом из класса в класс. Ее мать работает техничкой в нашей школе, она пришла к матери, по неизвестной причине поднялась на третий этаж учебного заведения и, открыв окно, спрыгнула.

«Состояние упавшей с 3 этажа школы ученицы 9 класса сейчас стабильно тяжелое», — сообщила руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева.

По ее словам, девочка получила черепно-мозговую травму, перелом позвонка и левой бедренной кости.

Ранее расположенная в поселке Сулутепе Бинагадинского района школа №313 распространила официальное заявление в связи с распространившимися в соцсетях новостями, где утверждалось, что девочка упала, а не выбросилась из окна.

Minval.az