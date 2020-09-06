Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено» в следующем сезоне будет называться «Альпин».

Также сменится и цвет болидов команды, он будет выполнен по большей части в синем цвете.

«Альпин» — это красивый бренд, мощный и яркий, который вызывает улыбку на лицах своих поклонников. Мы предлагаем бренд мечты наряду с самыми большими именами для захватывающих автомобильных гонок. «Альпин» также привнесет свои ценности в паддок: элегантность, изобретательность и дерзость», — сказал директор компании «Рено» Лука де Мео, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

В следующем сезоне пилотами команды «Альпин» будут француз Эстебан Окон и двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо.

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