Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у него есть компромат на потерпевших.

«Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства», — сказал Пашаев (цитата по НТВ).

Адвокат показал скриншот переписки, где адвокат потерпевших якобы просит неизвестного человека «нагнуть» Пашаева за вознаграждение. Правозащитник якобы пообещала $30-40 тысяч, если адвоката Ефремова привлекут к уголовному делу как подозреваемому. Собеседник ответил, что «все решаемо».

Пашаев отметил, что скрины у него появились от «влиятельных друзей».

«Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили», — добавил адвокат.

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