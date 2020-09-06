Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал ситуацию вокруг капитана команды Лионеля Месси.

«После всего, что он сделал для клуба за почти два десятка лет, очень жаль, что «Барселона» выкрутилась и не выполнила его желания. Теперь трудно представить мирный и удовлетворительный финал эпохи Месси и «Барсы», — написал Линекер в Twitter.

25 августа Месси уведомил «Барселону» о намерении покинуть клуб, но руководство каталонцев не захотело удовлетворить желание капитана, отказываясь отпускать аргентинца менее чем за €700 млн, напоминает RT. Месси пришлось выступить с заявлением, в котором он раскритиковал руководство «Барселоны» и сообщил, что вынужден остаться в клубе ещё на сезон, до окончания срока действия контракта.

Minval.az