В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП.
Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, в настоящее время на участке от ASK Arena до места аварии в направлении центра наблюдается пробка.
В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП.
Как говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, в настоящее время на участке от ASK Arena до места аварии в направлении центра наблюдается пробка.
Дата: 2020/09/06 21:59
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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