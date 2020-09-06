Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает российское дипломатическое ведомство. Они обсудили итоги переговоров главы Сербии и президента США Дональда Трампа, а также предстоящие переговоры в Брюсселе.

«В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», — подчеркивается в сообщении.

Разговору предшествовал скандал, который вызвала публикация подчиненной Лаврова Марии Захаровой.

Ранее Вучич посетил Вашингтон, где подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово. Захарова у себя в Facebook прокомментировала его встречу с американским президентом, напоминает РБК. Она опубликовала фотографию встречи в Белом доме, где Вучич сидит напротив Трампа. В том же посте она прикрепила кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу» в исполнении Шэрон Стоун и подписала: «Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2».

В ответ Вучич назвал пост Захаровой пошлым и примитивным. По мнению президента, он больше говорит об официальном представителе МИД России, а не о переговорах в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что в ходе беседы с Трампом отстаивал в том числе и взаимодействие с Россией.

После заявления сербского лидера Захарова извинилась. По ее словам, этот пост был неверно истолкован, а она хотела только подчеркнуть «высокомерие» американской стороны.

Minval.az