Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1».
Вторым стал испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнц. Третье место занял канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Поинт», сообщает «Газета.ру».
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1».
Вторым стал испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнц. Третье место занял канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Поинт», сообщает «Газета.ру».
Дата: 2020/09/06 19:24
Раздел: Спорт
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