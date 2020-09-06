Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1».

Вторым стал испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнц. Третье место занял канадец Лэнс Стролл из «Рейсинг Поинт», сообщает «Газета.ру».

Minval.az