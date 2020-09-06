В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на улице Сахиль 7 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает АПА.

Травмы различной степени тяжести получили Гасанов Шахрияр Абдулгусейн оглу (1987 г.р.), его супруга Гасанова Улькер Имран гызы (1988 г.р.), их дети Гасанова Инджи Шахрияр гызы (2013 г.р.) и Гасанова Ляман Шахрияр гызы (2017 г.р.), а также Ализаде Ровшан Бабек оглу, Сахильзаде Самир Баба оглу и Гулиев Сеймур Садиг оглу.

Пострадавшие госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи.

По факту проводится расследование.

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