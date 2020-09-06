Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress при подлёте к Крыму со стороны Украины сопровождали самолёты воздушной разведки, которые отслеживали реакцию российских сил ПВО. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Drive.

По его данным, полёты проводились для определения параметров электромагнитного излучения российских радаров, входящих в системы ПВО, такие как зенитные ракетные комплексы «Триумф». Также утверждается, что, когда бомбардировщики подлетали к Крыму, самолёты-разведчики облетели полуостров со стороны Чёрного моря.

Напомним, ядерные бомбардировщики приблизились к Крыму 4 сентября. Вместе с ними онлайн-радар зафиксировал три самолёта-разведчика: американские Boeing RC-135 RiverJoint, Boeing P-8A Poseidon и британский Bombardier Global Express Sentinel R.1.

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