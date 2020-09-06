В Лас-Вегасе прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией TOP Rank. В главном бою вечера американец Джамал Херринг (22-2, 10 КО) победил ввиду дисквалификации соперника Джонатана Окендо (31-7, 19КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.

Херринг активно начал поединок и уже в третьем раунде отправил Окендо в нокдаун.

Во второй половине боя Окендо сначала получил замечание за постоянные удары головой, а в восьмом раунде был дисквалифицирован. На момент остановки боя Херринг вёл с разгромным счётом на всех судейских записках.

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