Сборная Азербайджана по футболу стартовала в сезоне Лиги наций УЕФА 2020/2021.

Команда, которой руководит Джанни Де Бьязи, принимала на Бакинском олимпийском стадионе сборную Люксембурга, передает Репорт.

Встреча завершилась поражением нашей сборной со счетом 1:2.

На 26-й минуте матча Махир Эмрели получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Тем не менее к концу первого тайма сборной удалось открыть счет. На 43-й минуте Рамиль Шейдаев открыл счет.

В начале второго тайма гости восстановили равновесие. Антон Кривоцюк на 48-й минуте забил мяч в свои ворота. На 72-й минуте игрок гостей Герсон Родригес вывел свою команду вперед.

Следующий матч в группе Азербайджан проведет 8 сентября против Кипра.

Minval.az