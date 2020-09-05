Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Игоря Ивановича Сечина орденом «Достлуг» за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и Россией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Игоря Ивановича Сечина орденом «Достлуг» за заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и Россией.
Дата: 2020/09/05 16:12
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
Просмотров:
86
В Азербайджане выявлен еще 161 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 146 человек вылечились.
Глава REAL в свою очередь поблагодарил президента
Инициатива, выдвинутая в связи с отменой административно-территориального деления Низаминского и Кяпазского районов города Гянджи, направлена на повышение
В Иран из Азербайджана вернулась еще одна группа граждан Ирана, которая состоит из 122 человек, написал на
В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Обнаружено тело ребенка, пропавшего в Сумгайыте 2 сентября.
В прокуратуру Масаллинского района поступила информация о том, что 4 сентября тело жительницы села Гусейнгаджилы Аиды Шаммедовой
Общее число инфицированных коронавирусом на оккупированных территориях Азербайджана достигло 304 человек.
6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.