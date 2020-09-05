В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает АПА, с 4-го этажа дома в 4-м микрорайоне упала Агазаде Захра Вугар гызы (2012 г.р.).
Спасти ребенка не удалось.
Ведется расследование.
В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает АПА, с 4-го этажа дома в 4-м микрорайоне упала Агазаде Захра Вугар гызы (2012 г.р.).
Спасти ребенка не удалось.
Ведется расследование.
Дата: 2020/09/05 14:37
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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