В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, с 4-го этажа дома в 4-м микрорайоне упала Агазаде Захра Вугар гызы (2012 г.р.).

Спасти ребенка не удалось.

Ведется расследование.

Minval.az