Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват патрульного самолёта Orion Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. Об этом проинформировал Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушная цель была идентифицирована как самолёт базовой патрульной авиации Orion ВВС Норвегии.

В ведомстве добавили, что нарушение российской границы не допущено.

Minval.az