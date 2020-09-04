В Сумгайыте совершено убийство.

Cсора в одной из квартир в поселке Гаджи Зейналабдина завершилась убийством.

По сообщению, жительница города Джаббарова Мехрибан Айдын гызы 2000 года рождения и ее мать Джаббарова Хатун Эйбатулла 1978 года рождения получили ножевые ранения. Согласно информации, инцидент совершил жених 20-летней девушки. Пострадавшие были госпитализированы, однако врачам не удалось спасти девушку, сообщает АПА.

Х.Джаббарова помещена в реанимационное отделение больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина задержан полицией.

По факту ведется расследование.

Minval.az