В Сумгайыте совершено убийство.
Cсора в одной из квартир в поселке Гаджи Зейналабдина завершилась убийством.
По сообщению, жительница города Джаббарова Мехрибан Айдын гызы 2000 года рождения и ее мать Джаббарова Хатун Эйбатулла 1978 года рождения получили ножевые ранения. Согласно информации, инцидент совершил жених 20-летней девушки. Пострадавшие были госпитализированы, однако врачам не удалось спасти девушку, сообщает АПА.
Х.Джаббарова помещена в реанимационное отделение больницы, ее состояние оценивается как тяжелое.
Мужчина задержан полицией.
По факту ведется расследование.