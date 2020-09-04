Один человек погиб и еще трое пострадали во время взрыва, произошедшего в клубе Dejavu в центре Тбилиси. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает Первый канал Грузии со ссылкой на Минздрав страны.

Взрыв произошел недалеко от здания Тбилисской филармонии на улице Мераба Коставы. Взрывной волной выбило стекла в ближайших домах.

По информации «Новости-Грузия», во время ремонта в здании клуба взорвался баллон для газосварки. По данным Первого канала Грузии, это был кислородный баллон.

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