Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Азербайджана Керим Велиев вручили награды победителям конкурса «Кубок моря» Армейских международные игр.

Первое место в этом году разделили команды Азербайджана и России, набрав одинаковое количество баллов.

Замглавы российского военного ведомства назвал организацию соревнований «блестящей» и поблагодарил за это министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

«Министр обороны Азербайджана был инициатором и настоял на том, чтобы «Кубок моря», несмотря на вызовы, связанные с пандемией или ещё с какими- то иными рисками, этот важнейший с точки зрения дружбы и братства между вооружёнными силами Азербайджанской республики и Российской Федерации праздник состоялся», — цитирует Цаликова «Интерфакс».

«Да, это соревнование. Да, в нем победили сегодня одновременно две команды. Это знаково, потому что в сегодняшнем соревновании не оказалось проигравших», — продолжил российский замминистра.

По его словам, команды показали высокие результаты.

«Они, конечно, показали состояние боевой готовности наших вооруженных сил. Но показали в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия», — отметил Цаликов.

Он пожелал морякам, чтобы им не пришлось демонстрировать своё мастерство нигде, кроме соревнований.

В свою очередь, Велиев подчеркнул, что игры готовят военных к будущим свершениям в армейских делах. Он отметил высокий уровень профессионализма военных двух стран.«Команды проявили себя с лучше стороны, набрав одинаковое количество баллов. Для нас это очень и очень важно, что в конечно счете, как говорится, победила дружба», — сказал замминистра обороны Азербайджана.

Minval.az