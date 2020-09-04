В Баку в результате падения крана на жилое здание скончался один человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

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На территорию, где упал подъемный кран, привлечены соответствующие силы МЧС.

«По предварительным данным, на месте скончался крановщик», — заявили в МЧС.

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В Баку строительный кран упал на жилое здание. Случай произошел на территории Наримановского района столицы.

Часть подъемного крана, задействованного в строительстве нового здания, упала на жилое здание, а другая часть на припаркованные автомобили. В результате жилому зданию и 6-7 машинам нанесен ущерб, отмечает АПА.























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