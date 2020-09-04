Германия, Франция и Италия выступили против введения санкций в отношении Александра Лукашенко из-за спорных президентских выборов. На санкциях против Лукашенко настаивают страны Балтии и Польша, сообщает немецкая газета Die Welt, ссылаясь на слова дипломатических источников.

Немецкие и французские власти считают, что, если в отношении Лукашенко введут санкции, то диалог с Минском полностью прекратится.

Формально страны Евросоюза пока не голосовали по вопросу о включении Лукашенко в санкционный список, но переговоры об этом завершились «однозначно», говорят источники издания.

19 августа лидеры Евросоюза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси и пообещали наложить персональные санкции на руководство страны.

31 августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

Minval.az