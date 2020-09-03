Слова Александра Лукашенко о том, что отравление политика Алексея Навального сфальсифицировано, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии.

«Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего», — цитирует заявление РИА Новости.

3 сентября на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Германией и Польшей, из которого следовало, что отравления Навального не было. Целью фальсификации якобы было «отбить охоту у Путина сунуть нос в дела Беларуси».

Лукашенко пообещал передать российским спецслужбам запись перехваченного разговора. Пока в Кремле никаких подтверждающих материалов не видели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Он был госпитализирован в Омске, а через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Берлин потребовал от Москвы «объясниться» в связи с ситуацией.

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