В социальной сети Instagram появились фотографии людей, которые вопреки карантину, участвовали в увеселительном мероприятии.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены личности этих людей. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.

Организатор дня рождения в доме в поселке Рамана Ибрагим Гусейнов, участники — Руфана Азимзаде, Офелия Азимзаде, Гюнай Тапдыгова и Айдан Мухтаров были задержаны.

В отношении этих лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Каждый нарушитель оштрафован на 100 манатов.

Minval.az