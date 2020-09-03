В социальной сети Instagram появились фотографии людей, которые вопреки карантину, участвовали в увеселительном мероприятии.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены личности этих людей. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.
Организатор дня рождения в доме в поселке Рамана Ибрагим Гусейнов, участники — Руфана Азимзаде, Офелия Азимзаде, Гюнай Тапдыгова и Айдан Мухтаров были задержаны.
В отношении этих лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. Каждый нарушитель оштрафован на 100 манатов.