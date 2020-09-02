Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка отборочного группового раунда Евро-2022 по футзалу.

По итогам жеребьевки команды разбиты на 8 групп по 4 участника.

Сборная Азербайджана будет соревноваться в 3-й группе со Словакией, Молдовой и победителем пары Турция/Греция, информирует АПА.

Прямые путевки в решающий этап получат 8 победителей групп и 6 команд с наилучшими показателями среди обладателей вторых мест в группах. Две команды с наихудшими показателями среди обладателей вторых мест в группах сыграют друг с другом в плей-офф.

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