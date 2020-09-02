Несколько дней назад в Тирасполе, самопровозглашенной «столице» Транснистрии, устроили очередное провокационное «мероприятие» — помпезные торжества в честь 30-летия никем не признанной «Приднестровской Молдавской Республики». В числе прочей сомнительного, впрочем, в данном конкретном случае как раз несомненного, пошиба публики посетила сие действо и делегация так называемой «Нагорно-Карабахской республики» во главе со «спикером Национального собрания» Артуром Товмасяном.

Об этом пишет молдавское издание NewsRu.md. «Минвал» публикует материал издания без сокращений и изменений:

Молдавской общественности, надеемся, не нужно объяснять, что такое силовая перекройка границ, слабо замаскированная под «самоопределение» и прочие красивые слова. Еще до первых попыток оторвать от Молдовы Транснистрию Армения предъявила претензии на азербайджанский Карабах. В 1992-93 годах, когда страны бывшего СССР уже были признаны в существующих границах, Армения оккупировала 20% территории Азербайджана, превратив в беженцев каждого седьмого его гражданина — миллион человек.

Но сегодня речь о другом — о коренных государственных интересах Молдовы.

Прежде всего, подобные сепаратистские образования существуют не в вакууме. Делегации карабахских сепаратистов, если кому-то режет слух выражение «оккупационный режим», посещают Тирасполь уже не в первый раз. И каким путем они туда попадают — вопрос небезынтересный. Если кто забыл, в Транснистрию можно попасть двумя путями: или через Украину, или через официальную границу Республики Молдова. По имеющейся информации, на этот раз делегация армянских сепаратистов из Карабаха проследовала через украинскую границу. А в 2016 году та же делегация приехала в Тирасполь через Кишинев и уехала опять же через Украину.

Еще интереснее — ответные визиты делегатов из Тирасполя. Которые неоднократно совершали визит в непризнанную «НКР» через Ереван.

А теперь — немного «дипломатической бюрократии». Все подобные сепаратистские образования любят рассуждать о «самоопределении» и изображать из себя «независимые государства», но вот в реальности они существуют исключительно как марионеточные оккупационные режимы. И ни для кого не секрет, что за так называемой «Нагорно-карабахской республикой» стоят официальные власти Армении. Достаточно обратить внимание, что мировое сообщество в лице ОБСЕ определило в Карабахе сторонами конфликта Азербайджан и Армению, и и переговоры по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта идут между официальным Ереваном и Баку. В «самостоятельность» персон типа Товмасяна поверить ну никак не получается. А значит, визит делегации из «НКР» во главе с Артуром Товмасяном, возглавляющим так называемое «Национальное собрание НКР», в Транснистрию, во-первых, противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Во-вторых, это открытый недружественный шаг, а точнее, удар в спину Молдовы со стороны Армении. Что как минимум вызывает недоумение. Будем реалистами: демонстративное посещение армянской делегацией неподконтрольных законным властям Молдовы территорий, въезд в Транснистрию через чужую границу без уведомления молдавских властей — это демонстративное неуважение границ и территориальной целостности Республики Молдовы. В Ереване любят говорить о дружбе между народами двух стран, сотрудничестве и партнерстве между Молдовой и Арменией, но при этом ведут за спиной Молдовы открытую «двойную игру». Или, как выражаются сегодня, проводят политику двойных стандартов. Иначе сепаратисты из оккупированного азербайджанского Карабаха просто не появились бы в Тирасполе.

А это значит, что реагировать на подобные выходки Еревана официальным властям Молдовы надо уже сегодня. Точнее, надо было еще вчера. И по жесткому сценарию.

Minval.az