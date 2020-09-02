Авторитет Намик Салифов известный в криминальных кругах как вор в законе Намик Бакинский, возглавивший преступную империю погибшего в Турции брата Надира Салифова (Гули), не был лишен воровского титула. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитетные воры в законе заявили, что никто из них не участвовал в создании «прогона» (воровского указа) о лишении титула Намика Бакинского и не имеет отношения к смерти его брата Гули. Опубликованный в СМИ «прогон» авторитеты назвали фальшивкой.

31 августа сообщалось, что решение о лишении Намика Салифова воровского титула приняли 20 известных криминальных авторитетов во главе с лидером преступного мира России, вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Соответствующий «прогон» (воровское послание) они адресовали всему криминальному миру.

О том, что 44-летний Намик Салифов стал наследником 47-летнего погибшего брата, сообщалось 26 августа.

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