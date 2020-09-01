Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Руководство английской команды не готово заплатить сумму за трансфер аргентинца, а также удовлетворить запросы футболиста по зарплате. «Горожане» рассматривают вариант подписания игрока только в качестве свободного агента. Отмечается, что в связи с этим Гвардиола, который недавно прилетал в Барселону для беседы с форвардом, посоветовал футболисту остаться в каталонском клубе и завершить там карьеру.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.

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