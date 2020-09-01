Попытку провезти через территорию Азербайджана свыше 305 килограммов героина просекли сотрудники Государственного таможенного комитета АР, говорится в сообщении ведомства.

Грузовик Traktor с регистрационным номером 27A455 / 56-10, за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Аразигоджог Абдолраззак Морадголи, был задержан на таможенном посту Астара на основании оперативной информации, полученной Управлением операций и расследований Главного таможенного управления южной территории.

Груз был задекларирован как «сельскохозяйственное оборудование — плуг» и следовал из Ирана в Республику Казахстан транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Однако при проверке грузовика кинологами служебная собака отреагировала на металлический каркас плуга, и груз был пропущен через стационарный рентгеновский аппарат. В результате в 12 из 22 единиц сельхозтехники был обнаружен героин общим весом 305,289 килограммов. А именно, 598 упаковок были спрятаны в полостях металлического каркаса плугов. Стоимость такой партии наркотиков на черном рынке Европы составляет более 22 миллионов евро, отмечается в сообщении Госкомтаможни.

Minval.az