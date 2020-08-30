Каталонский футбольный клуб Барселона согласился продать легендарного нападающего Лионеля Месси английскому клубу Манчестер Сити, сообщает британский таблоид Mirror.

По информации источников издания в Испании, речь идет о 250 миллионах фунтов стерлингов (280 миллионов евро). В этом случае «горожане» должны будут в качестве доплаты отдать защитника Эрика Гарсию.

В качестве альтернативных вариантов рассматривается продажа Джона Стоунса, Николаса Отаменди, Бенджамина Менди, Жуана Канселу, Александра Зинченко и Анхелиньо.

Газета утверждает, что оба клуба уверены в том, что Месси продолжит карьеру в Сити. В частности, главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман уже сообщил своим друзьям, что готовится к перестройке команды без Месси.

Месси факсом известил Барселону о желании этим летом покинуть клуб. Каталонцы подтвердили наличие факса, но ответили, что аргентинец не имеет юридической возможности разорвать контракт.

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