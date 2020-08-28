Сегодня в «Высшем дивизионе» прошли матчи 1/4 финала Всемирной шахматной олимпиады.

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в группе B с 14 очками в онлайн-турнире, в этом раунде встретилась с Польшей, сообщает «Репорт».

Хотя в первом поединке команда уступила сопернику 2:4, во втором матче ей удалось сравнять счет.

На «Армагеддоне» Гюнай Мамедзаде встретилась с Моникой Сочко и проиграла. Таким образом, Азербайджан прекратил борьбу на Олимпиаде.

В 1/2 финала Польша сыграет с Индией, а Россия с США.

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