В Сумгайыте прошел матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Сумгайытом» и северомакедонской «Шкендией».
Наш клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Голы в составе гостей забили Ибраими и Дориев.
В Сумгайыте прошел матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Сумгайытом» и северомакедонской «Шкендией».
Наш клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Голы в составе гостей забили Ибраими и Дориев.
Дата: 2020/08/27 22:05
Раздел: Азербайджан, Спорт
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