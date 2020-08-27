В Сумгайыте прошел матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Сумгайытом» и северомакедонской «Шкендией».

Наш клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Голы в составе гостей забили Ибраими и Дориев.

Minval.az