В результате пожара в горной местности у сел Гарабулаг и Дизавер Хызынского района сгорели сухая трава и кустарник на участке в 300 га.

Как говорится в сообщении МЧС, близлежащие лесополоса и фермы были защищены от огня.

Пожар был потушен в 18:40.

Отметим, что к работам по тушению пожара, проводимым в горной местности со сложным рельефом, были привлечены пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС, два вертолета авиационного отряда, сотрудники Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

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