Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду. В клубе заявили, что у Месси уже истек срок расторжения контракта.

Месси уже уведомил руководство клуба о желании покинуть команду. Он намерен воспользоваться пунктом в контракте, который дает ему право расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце сезона, сообщает «Дождь» со ссылкой на The Associated Press.

При этом в «Барселоне» заявили, что у Месси уже нет такой возможности, поскольку срок уведомления об уходе истек 30 мая. Футболист намерен обратиться за юридической консультацией.

Контракт Месси также предполагает возможность выкупа за 700 миллионов евро.

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