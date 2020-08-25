Действующий чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры хочет помогать другим талантливым бойцам. Об этом заявил тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

По его словам, Хабиб и его отец хотели, чтобы Нурмагомедов-младший провел знаковый бой, а потом завершил карьеру и помогал начинающим бойцам.

«Есть отличные бойцы, такие как его двоюродные братья Умар и Усман Нурмагомедовы. Они станут великими бойцами. Ислам Махачев тоже. Хабиб хочет помочь им завоевать титул. Не думаю, что сам он будет сражаться в этот период. Но всё может быть», — сказал Мендес, слова которого приводит «Спутник» со ссылкой на MMA Junkie.

Minval.az