Испанский футбольный клуб «Барселона» в случае трансфера аргентинского Лионеля Месси будет требовать полной выплаты отступных по его контракту.

Клуб не готов отпускать своего лидера, пока действует его контракт без выплаты желающей его купить командой отступных в размере €700 млн, указанных в его контракте, который истекает летом 2021 года, сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет за основу с 2003 года. Вместе с командой он завоевал 34 клубных трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

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