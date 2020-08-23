Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Париж) и мюнхенской «Баварией».

Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Победный мяч на счету Кингсли Комана.

Minval.az