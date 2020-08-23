Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Париж) и мюнхенской «Баварией».
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Победный мяч на счету Кингсли Комана.
Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» прошел финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ (Париж) и мюнхенской «Баварией».
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0. Победный мяч на счету Кингсли Комана.
Дата: 2020/08/24 0:50
Раздел: Спорт
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