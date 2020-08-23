В Стамбуле прошел 32-й межконтинентальный заплыв через пролив Босфор, организованный Национальным олимпийским комитетом Турции. В заплыве приняли участие 1765 спортсменов.

Победителями гонки среди женщин стала турецкая спортсменка Хилал Зейнеп Сарач, а среди мужчин — Мустафа Серенай, сообщает «Анадолу».

На фоне пандемии коронавируса заплыв проходил без участия зрителей с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований, рекомендованных национальными и международными организациями здравоохранения.

Спортсмены стартовали с пристани Канлыджа в азиаткой части Стамбула, завершив 6,5 километровую дистанцию в районе Парка имени Джемиля Топузлу района Куручешеме в европейской части мегаполиса.

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