Испанская «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» в финале Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Кёльне на стадионе «Рейн Энерги», завершилась со счётом 3:2 в пользу испанской команды, сообщает RT.

«Интер» открыл счёт уже на пятой минуте. Пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

«Севилья» ответила дублем Люка де Йонга, забившего ударами головой на 12-й и 33-й минутах, переправив мяч в ворота после передач Хесуса Наваса и Эвера Банеги.

Нерадзурри сравняли счёт уже на 35-й минуте, благодаря голу Диего Година, замкнувшего подачу Марсело Брозовича.

Победу «Севилье» принёс гол Диего Карлоса, забившего ударом через себя в падении после рикошета от Лукаку.

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