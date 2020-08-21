Спортивный директор ногинского «Знамени» Михаил Кобяков признался, что звёзды местного клуба Роман Павлюченко и Александр Самедов играют бесплатно.

«Дело в том, что клуб им ничего не платит. У них любительские договора, они не являются профессиональными футболистами по текущему статусу. В ПФЛ так можно», – заявил Кобяков, слова которого приводит Metaratings.

Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» из «Спартака» летом 2008 года за 14 миллионов фунтов. В составе английского клуба российский форвард за четыре года провёл 78 матчей в АПЛ, в которых забил 21 гол.

На счету Павлюченко, завершившего профессиональную карьеру в 2017 году также значатся 50 матчей за сборную России, в которых он забил 21 гол. Павлюченко является бронзовым призером Евро-2008.

Александр Самедов выступал за «Спартак» с 2002 по 2005 и с 2017 по 2018 годы. С 2005 по 2008 годы играл за «Локомотив», вернулся в стан «железнодорожников» в 2012 году и покинул команду после четырёх сезонов.

Также Самедов известен по выступлениям за московское «Динамо». Является заслуженным мастером спорта России. В составе национальной сборной России провёл 53 матча и забил семь мячей.

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