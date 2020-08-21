Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч 10 ноября.
«Милли» сыграет с командой Словении. Матч состоится в Любляне, информирует «Азериспорт».
Сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч 10 ноября.
«Милли» сыграет с командой Словении. Матч состоится в Любляне, информирует «Азериспорт».
Дата: 2020/08/21 23:06
Раздел: Азербайджан, Спорт
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