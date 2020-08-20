Бывший футболист и тренер «Барселоны» Луис Энрике, ныне возглавляющий сборную Испании, высказал своё мнение о ситуации в «Барселоне».

«Все великие команды проходят через подобное, их история наполнена такими моментами. «Барселона» вновь будет выигрывать титулы, но я не могу сказать, когда именно. На сборной их проблемы никак не сказываются. Мы окажем поддержку всем, кто в ней нуждается. Что касается Кумана, он настоящий голландец по своему духу. Плюс он носитель духа «Барселоны». Посмотрим, как у него получится. Большие клубы тяжело тренировать», — цитирует Энрике RT со ссылкой на Marca.

В качестве футболиста Луис Энрике выступал за «Барселону» с 1996 по 2004 год, а также возглавлял команду с 2014 по 2017 год.

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