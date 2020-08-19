Сотрудники полиции Франции в ночь на среду задержали 36 болельщиков футбольной команды ПСЖ, бурно отмечавших победу в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает «Интерфакс».

В основном, задержания проводили за попытки нападений на стражей порядка и за кражи.

Тем не менее, основная масса болельщиков, собравшихся на Елисейских полях и в районе стадиона «Парк де Пренс», вела себя достаточно мирно.

Парижская команда ПСЖ в полуфинале обыграла немецкий «РБ Лейпциг» и впервые в своей истории вышла в финал «Лиги чемпионов». Финал состоится в воскресенье.

Minval.az