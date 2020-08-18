В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» принимал сегодня «Силекс» (Северная Македония).

Наш клуб одержал победу со счетом 4:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Голы забили Ромеро, Герье (дважды) и Эмрели.

Minval.az