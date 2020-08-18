В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» принимал сегодня «Силекс» (Северная Македония).
Наш клуб одержал победу со счетом 4:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Голы забили Ромеро, Герье (дважды) и Эмрели.
В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Карабах» принимал сегодня «Силекс» (Северная Македония).
Наш клуб одержал победу со счетом 4:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Голы забили Ромеро, Герье (дважды) и Эмрели.
Дата: 2020/08/18 21:54
Раздел: Азербайджан, Спорт
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