Россияне, которые были задержаны в Беларуси по подозрению в организации массовых беспорядков, были допрошены следователями. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ., передает ТАСС.

29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Беларуси. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.

Minval.az