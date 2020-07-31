Иностранцев, прибывающих в Россию, пустят в страну только при наличии справки об отсутствии у них нового коронавируса COVID-19.

Причем предъявлять эту справку надо будет при посадке в самолет, в том числе и при транзите через территорию РФ. Постановление, которое подписал главный санитарный врач России, размещено на портале правовой информации.

В документе сказано, что иностранцы и лица без гражданства при посадке в самолет, который летит в Россию, и при пересечении госграницы, должны предъявить справку на русском либо английском языке об отрицательном тесте на коронавирус.

Тест должен проводиться методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ.

Minval.az