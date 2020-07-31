Владимир Путин подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.

Документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых к Конституции поправок.

Как уточнял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти. Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП.

«В Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до десяти лет», — отмечал ранее Крашенинников.

При этом призывы против территориальной целостности будут наказываться штрафами вплоть до 300 тысяч рублей. Если они прозвучали впервые, то лицо привлекут к административной ответственности: штраф для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч. За повторными нарушениями последуют штрафы до 400 тысяч или лишение свободы на срок до четырех лет.

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