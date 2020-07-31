Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение девяти задержанным в Минске гражданам России по статье об участии в террористической организации, а также обратился к Беларуси с просьбой об их временном аресте. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса.

«Офис Генерального прокурора Украины на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых девять — граждане Украины, предъявлены обвинения по факту участия в террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в офисе отметили, что проинформировали «компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины». При этом уточняется, что Украина намерена привлечь задержанных «за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе». В украинском ведомстве добавили, что вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Белоруссии.

В ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 гражданина РФ, которых называют сотрудниками частной военной компании. Еще один человек был задержан на юге Беларуси. Сообщалось также о прибытии в Беларусь в общей сложности более чем 200 «боевиков» для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Президент республики Александр Лукашенко в связи с этим в среду провел срочное совещание с членами Совета безопасности страны. Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил в четверг журналистам, что задержанные россияне подозреваются в подготовке теракта.

Минск передал Украине список задержанных российских граждан. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, список был передан для изучения задержанных лиц «компетентными органами» на предмет их участия в конфликте в Донбассе на стороне «ДНР и ЛНР». Кулеба также отметил, что Украина допускает возможность присутствия в списке людей, у которых могут быть паспорта с разными гражданствами, в том числе и с украинским. В таком случае, утверждает глава МИД, Украина их будет считать своими гражданами.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинское гражданство у части группы россиян, задержанных в Беларуси. Кроме того, отметил он, «эти российские граждане приехали проездом в Белорусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусией. Песков уточнил, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия.

Minval.az