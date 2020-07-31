Жители Армении стали рассматривать Россию как менее дружественную страну.

Об этом говорится в исследовании “Кавказский барометр – 2019”, проведенном Кавказским центром исследовательских ресурсов.

Опрос проводился в период с 21 февраля по 15 марта 2020 года среди 1491 совершеннолетних респондентов, 31% из которых проживает в Иреване, 33% в других городах, а 36% в селах, передает агентство «Арка».

При этом 55% опрошенных мужчины, около трети – 35% респондентов со средним образованием, и порядка 52% имеют работу.

“Порядка 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну. Однако, несмотря на высокий показатель, уровень доверия за последние годы снизился, ведь еще в 2017 году Россию как самую дружественную страну указывали 63% респондентов, в 2015 году – 75%, а в 2013 году – 83%”, — говорится в исследовании.

На втором месте по популярности ответ “никакая”, именно так считает 17% опрошенный.

На третьем месте – Франция, которую назвали дружественной для Армении 12% респондентов, причем еще 4 года назад лишь 4% респондентов считали ее таковой.

При этом в списке самых враждебных стран лидирующие позиции сохраняет Азербайджан (75%), при том, что в 2015 и 2017 гг. эту страну также считали враждебной, но чуть более – порядка 76% населения. Второй в списке враждебных стран указывается Турция (22% опрошенных), при этом уровень враждебности данной страны по мнению граждан Армении возрос – в 2015-2017 гг. враждебной ее считали 18% респондентов.

Minval.az