На российском пропускном пункте в Красной Горке белорусов не пропускают через границу без паспортных данных и другой личной информации.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA белорусского журналиста Степана Путило.

По их данным, такая ситуация наблюдается не на всех контрольно-пропускных пунктах. «Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.

На трассе М1 (Е30) образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей, передает Tut.by.

В пограничном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Смоленской области подтвердили, что регистрируют данные о белорусах при въезде и выезде.

29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в России в настоящее время формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Беларуси. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.



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